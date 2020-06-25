Кабмин выделил 754 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины (обновлено)
Больше всего получит Ивано-Франковская область — 478 млн грн.
На заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Средства выделены из резервного фонда правительства.
Деньги распределены так:
- 480 млн грн – Ивано-Франковская область;
- 30 млн грн – Черновицкая;
- 30 млн грн – Закарпатская;
- 10 млн грн – Львовская;
- 92 млн грн – Госводагентство;
- 30 млн грн – Гослесагентство.
ОБНОВЛЕНИЕ. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн своему министерству. Из них 41 млн грн на ГосЧС. 22 млн - Национальной гвардии, 19 млн - Нацполиции.
Таким образом, всего на преодоление последствий паводков выделили 754 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.