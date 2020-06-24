Эвакуированных из затопленного села в Карпатах селят в отелях за свой счет

По словам жительницы села Волчинец, местных только вывели к горе.

Об этом Фокусу рассказала местная жительница Мария.

По ее словам, местных жителей Волчинца эвакуировали к горе. Позже, они сами дошли к мосту, который ведет в Ивано-Франковск.

Спасатели заявили им, что придется пожить в отелях за свой счет.

Село Волчинец находится в нескольких километрах от Ивано-Франковска. Возле села протекает река Быстрица Надворнянская.

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