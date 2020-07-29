ГБР завершило расследование по делу об угрозах Зеленскому. Федине вручили обвинительный акт

Государственное бюро расследований (ГБР) вручило копию обвинительного акта народному депутату Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Софии Федине по делу об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сама Федина сообщила в эфире телеканала Прямой.

По словам депутата, она не согласна с предъявленными обвинениями. Следующим этапом будет непосредственное рассмотрение дела в суде.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Зверобой) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил", – сказала Федына.

По ее словам, "пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший".

"Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", – сказала Федина.

По мнению депутата, подобные дела – это шаг к тотальной цензуре.

"Это первая ласточка к тотальной цензуре и тотальному рождению тоталитаризма в нашей стране, когда у нас есть большой Зе, который боится большого Пу и в результате будет наказывать каждого, кто говорит правду о ситуации на передовой", – сказала Федина.

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.