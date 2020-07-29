Вместо "бэби-бокса" будут выдавать родителям 5 тысяч гривен, – Шмыгаль

Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". Такое решение в среду, 29 июля, приняли на заседании правительства.

В частности, предлагается установить выплату родителям 5 тысяч гривен вместо "бэби-бокса".

"Пакеты, которые еще остались в регионах, будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям", – отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно проекту, молодым родителям будет выдана социальная карта "ПриватБанка" со специальными режимом использования.

"Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", – отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.

Планируется, что к реализации проекта привлекут учреждения розничной торговли. Потратить деньги можно будет только в магазинах, присоединившихся к проекту.

Проект постановления разработан по инициативе Министерства социальной политики. Он будет действовать в течение 2020-2021 годов.

В конце 2018 года Кабмин усовершенствовал порядок выдачи "пакета малыша". Позже Министерство социальной политики обновило и увеличило наполнение "бэби-боксов". Пакет наполнили, в частности, вдвое большим количеством пеленок (6 штук), появились новые размеры детских носков (на возраст 4-6 месяцев). Из одежды добавили демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем.