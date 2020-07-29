ВНО-2020: 447 участников получили 200 баллов

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет на брифинге с среду, 29 июля, рассказал о ходе Внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. По его словам, на основную сессию зарегистрировалось 379 493 человека. Чаще всего участники ВНО выбирали украинский язык и литературу, историю Украины и математику.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Традиционно самыми популярными учебными предметами стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также в этом году участники активно выбирали географию, английский язык и биологию. Меньше зарегистрированных было на тесты по физике, химии, английскому, немецкому и французскому языкам ", – сказал Шкарлет.

По его словам, все тестирования прошли без существенных нарушений с соблюдением правил эпидемиологической безопасности. Он также отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, существенно увеличилось количество 200-балльников.

"Количество лиц, набравших максимальный тестовый балл, и получили оценку 200 баллов в этом году – 447, больше на 63%, чем в прошлом. Больше всего "отличников" по математике – 142 человека. На втором месте – английский язык, 84. Количество участников, получивших высший балл по физике – 60, тогда как в прошлом их было всего 4. Кроме того, один из участников – ученик обычной сельской школы – набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература –200 баллов, математика – 200 баллов, английский язык – 199 баллов, физика – 196 баллов. Мы поздравляем всех отличников ", – сказал Шкарлет.

В МОН также рассказали, что 393 человека были не допущены к тестированию из-за отсутствия обязательных документов, а 268 человек нарушили процедуру тестирования. Кроме того, 127 человек, недопущенных на тестирование, имели признаки острых респираторных заболеваний.

Всего было проведено 913995 тестов – это 74,5% от запланированного количества.

Напомним, украинские репетиторы сдают ВНО для красивых сертификатов и тем самым портят абитуриентам рейтинг. Об этом написал директор Харьковского регионального центра оценивая качества образования Александр Сидоренко. По его словам, подозрительно большое количество учасников ВНО возрастом "за 30" сдают одни и те же предметы четыре года подряд.