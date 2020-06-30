Порог сдачи ВНО в Украине хотят снизить из-за карантина
Порог сдачи ВНО может быть меньше 21 балла. Решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.
В Украине из-за распространения коронавируса намерены снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Однако решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.
Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает РБК-Украина.
Также она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.
По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.
"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году – ниже 21", – сказала она.
Например, в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.
"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", – заявила Вакуленко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что ВНО не будет отменено.
- Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.
- Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании". Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.