Рада разрешила сдавать ВНО в 2020 году по собственному желанию

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. При этом выпускники школ, которые планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения, ВНО все равно должны будут сдавать. "За" проголосовали 356 депутатов.

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. [Они] имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - сказано в тексте документа.

В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.

Также законопроектом предусмотрено, что в условиях пандемии коронавируса Кабмин своим постановлением может определять дату начала/окончания учебного года.

При этом не отменяет вступление в вузы исключительно на основании результатов ВНО. Таким образом, выпускники школ, которые в этом году планируют поступать в высшие учебные заведения должны пройти ВНО. Цель закона - сократить количество людей, которые придут на внешнее оценивание.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

"Сейчас нет никаких оснований, чтобы не проводить ВНО. Тестирование пройдет в соответствии с утвержденным ранее планом. Зрада отменена. Возвращения коррупции при поступлении в вузы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равный доступ к образованию – и они его будут иметь. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, можно его проводить или нет. Основные критерии на данный момент соблюдаются", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.