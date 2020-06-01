Министр финансов говорит, что уплаченные 53 млн гривен, уплаченные участникам за ВНО, вернут

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что прездиент Украины Владимир Зеленский поручил провести пробное ВНО бесплатно.

Об этом сообщает Украинская правда.

"В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент поручил провести онлайн тестирование бесплатно. Всего для прохождения пробного ВНО зарегистрировались более 362 000 участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", – сказал Марченко.

При этом, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что не может вернуть деньги, которые абитуриенты заплатили за участие в пробном внешнем независимом оценивании, сообщает Osvita.ua.

УЦОКО заявляет, что деньги уже были потрачены на подготовку тестовых заданий. При этом, центр обеспечит получение участниками бумажных тестовых тетрадей, а также проведение пробного тестирования онлайн.

"Сейчас тестовые тетради участников находятся на пунктах проведения пробного ВНО и каждый участник тестирования сможет получить собственный тестовую тетрадь по отдельной процедуре, о которой будет сообщено дополнительно", – сообщили в УЦОКО.

При расчете цены учитываются расходы на составление тестов, перевод их на языки нацменьшинств, создание звуковых документов, подготовка макетов тестовых тетрадей, бланков ответов, информационных бюллетеней.

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