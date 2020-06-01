Кабмин отменил пробное ВНО в Украине

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев также говорит, что власти якобы готовят отмену всего ВНО

Кабмин отменил пробное Внешнее независимое тестирование. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Отменено проведение пробного ВНО, которое должной было пройти 15 июня", – сообщил глава Минздрава.

Пробное ВНО правительство отменило вчера, 12 июня, приняв постановление, которым вносились изменения в некоторые акты правительства.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook также пишет, что проведение всего ВНО якобы оказалось под вопросом.

"В течение часа я получил информацию сразу от трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила о людей, которых я давно знаю и которым доверяю, но она пока не подтверждена официально", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.