Решение КГГА об отмене итоговой аттестации выпускников 11 классов не подлежит исполнению, – МОН

Местные власти не могут отменять аттестацию выпускников школ

КГГА незаконно отменила итоговую аттестацию выпускников в форме Внешнего независимого оценивания (ВНО). Поэтому данное решение не подлежит исполнению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Свою позицию министерство обосновывает тем, что:

приказ департамента образования и науки КГГА об отмене государственной итоговой аттестации должен быть зарегистрирован в территориальном органе Минюста;

согласно Конституции, органы власти и должностные лица должны действовать на основании законодательства. На сегодня оно не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать выпускников от итоговой аттестации в форме ВНО;

согласно закону о среднем образовании, выпускники получают аттестаты на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил отменить итоговую аттестацию и освободить от ВНО выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году.

Как ранее сообщал Фокус: