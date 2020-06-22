Зеленский предлагает отменить ВНО для выпускников из "ЛДНР"

Президент Владимир Зеленский предлагает максимально упростить поступление в вузы для выпускников школ из оккупированных территорий.

Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании". Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Офис президента.

Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

В настоящее время такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.