Суд арестовал подозреваемых в организации нескольких взрывов в Киеве

Печерский районный суд арестовал двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Киева с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Напомним, 27 июля 2020 в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 г.р. в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) УК.

После первого взрыва организаторы прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ сообщения с требованием денег. Злоумышленники требовали перечислить им на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов.