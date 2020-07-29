Взрывчатку не нашли. Станция метро "Вокзальная" в Киеве работает в штатном режиме
Полиция проверила станцию метрополитена на наличие взрывчатки после анонимного звонка.
Станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила работу после того как правоохранители завершили ее проверку после анонимного сообщения о минировании.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Внимание! Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в среду вечером, 29 июля, станцию "Вокзальная" киевского метро закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
Напомним, в среду, 22 июля, в Киеве срочно эвакуировали станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана. Позже выяснилось, что в нем были только личные вещи.