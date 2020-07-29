В Киеве закрыли метро "Вокзальная" из-за звонка о минировании
Станция закрыта на вход и выход.
В Киеве закрыли на вход и выход станцию метрополитена "Вокзальная", после того, как неизвестный сообщил по телефону о ее минировании. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", – говорится в сообщении.
В КП заверили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, в среду, 22 июля, в Киеве срочно эвакуировали станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного чемодана. Позже выяснилось, что в нем были только личные вещи.