На подключение сёл к интернету нужно 5,5 млрд грн: исследование Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации Украины провели исследование о доступе украинцев к скоростному интернету, итоги которого объявили на брифинге 30 июля. По результатам исследования, треть сельских домохозяйств в целом по стране находятся в населенных пунктах, где нет ни одного провайдера оптоволоконного интернета.

Существенная разница наблюдается в разных регионах. В Черниговской области доступ к интернету наиболее ограничен: только 30% сельских домохозяйств имеют техническую возможность подключения. В то время как в Черновицкой области этот показатель достигает 80%.

"Частные домохозяйства в городах, где доход значительно выше, чем в селах, имеют возможность подключиться к скоростному интернету дешевле", - отметил на брифинге Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины. Для городского частного домохозяйства стоимость подключения составляет 1,2 тыс грн, для сельского - 1,3 тыс грн. При этом лишь 18% сельских домохозяйств имеют возможность подключится по рыночным ценам. Для большинства цена подключения составляет больше 2,5 тыс грн.

Доступ к широкополосному интернету объектов социальной инфраструктуры ограничен. Его не имеют 6337 школ, 646 больниц, 542 ЦНАПа и более 14 тыс. библиотек. По словам Александра Шелеста, заместителя министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Украины, министерство разрабатывает национальную стратегию по доступу к широкополосному интернету и обеспечить его 95% сельского населения.

Концепция предусматривает подключение к оптоволоконным сетям объектов социальной инфраструктуры в первую очередь. На реализацию этого проекта необходимо выделить 5,5 млрд грн, их которых 3,3 млрд грн потратят на прокладку кабелей, 2,1 млрд грн - на создание wi-fi-сетей. Александр Шелест отметил, что министерство планирует улучшить цифровую инфраструктуру в Украине за ближайшие два-три года.

Напомним, больше четверти больниц не имеют доступа к качественному Интернету. При этом, большинство пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больницах, не имеют доступа к Wi-Fi-связи. Кроме того, отмечается, что в условиях коронавируса отсутствие доступа к интернету в украинских больницах препятствует борьбе с COVID-19. В частности, речь идет о предоставлении онлайн-консультаций во время карантина.