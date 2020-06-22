Больше четверти больниц в Украине не имеют качественного интернета, – Минцифры

Об этом сообщает Министерство цифровой транформации.

"К оптическим технологиям (наиболее быстрая на сегодняшний день технология передачи информации, – ред.) подключены 1 111 больниц среди всех. То есть, 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрение новейших практик", – говорится в сообщении.

При этом, большинство пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больницах, не имеют доступа к Wi-Fi-связи.

Кроме того, отмечается, что в условиях коронавируса отсутствие доступа к интернету в украинских больницах препятствует борьбе с COVID-19. В частности, речь идет о предоставлении онлайн-консультаций во время карантина.

"Возможность предоставлять медицинские услуги онлайн (телемедицина) стала еще более необходимой из-за периодических противоэпидемических мероприятий и ограничений, когда необходимо соблюдать карантин и оставаться дома", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.

Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G. Это позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G.