Микроавтобус врезался в грузовик: восемь человек погибли в ДТП в Крыму

Авария произошла около 06.40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка. "По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим "КамАЗом" с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли ", – сообщили в пресс-службе местного МЧС.

По информации медиков, водитель микроавтобуса погиб. Пострадавших госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал. Движение на трассе не нарушено.

Фото: Telegram-канал MASH

Так называемая глава Белогорского района Крыма Галина Перелович сообщила ТАСС, что после аварии госпитализированы четыре человека, в том числе беременная женщина.

"Удалось спасти пятерых, но одного не довезли до больницы. Осталось четверо в живых. Из четверых один в тяжелом состоянии. Трое – в средней тяжести, среди них беременная женщина 18 лет", – рассказала она. По словам Перепович, среди жертв аварии есть 17-летний подросток.

Фото: Telegram-канал 112

При этом на подстанции №10 скорой медицинской помощи Симферополя сообщили, что после ДТП находится в тяжелом состоянии один ребенок.

Галина Перелович также сообщила, что микроавтобус, по предварительным данным, следовал из Краснодара в Севастополь.

"Информация пока уточняется. По предварительным данным, автобус следовал из Краснодара в Севастополь. Был ли это официальный перевозчик, пока не можем сказать", – отметила собеседница.