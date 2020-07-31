Годовщина убийства Гандзюк: под зданием МВД собрались протесты

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве сегодня, 31 июля, собралась акция ко второй годовщине нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк. Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции скандировали лозунги в сторону министра внутренних дел Арсена Авакова, после чего зажгли файеры.

Фото: Anton Hodza Facebook

Активисты написали на асфальте перед МВД белой краской и зачеркнули красной краской имена работников ведомства, которые, по их мнению, виновные в саботаже расследования нападения на Гандзюк.

Фото: Anton Hodza Facebook

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.