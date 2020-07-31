"Укрзализныця" убрала остановку поездов в Луцке и Тернополе из-за эпидемии
С 3 августа в связи с усилением карантинных мер АО "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.
Об этом сообщил на своем Телеграмм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Указанное ограничение будет действовать для поездов:
🚆 41/42 сообщением Днепр-Трускавец
🚆 98/97 Ковель-Киев
🚆 88/87 Ковель-Новоалексеевка
🚆 12/11 Одесса-Львов
🚆 81/82 Киев-Ужгород
🚆 49/50 Киев-Трускавец
🚆 136/135 Черновцы-Одесса
🚆 108/107 Одесса-Ужгород
🚆 110/109 Львов-Херсон
🚆 86/85 Львов-Новоалексеевка
🚆 715/716 Киев-Львов.
"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе", – написал Криклий в пятницу вечером, 31 июля.
Остановка поездов в Луцке и Тернополе будет разрешена после решения Комиссии ТЭБ об ослаблении карантинных мероприятий
"Берегите себя себя и помните об индивидуальной защите, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры", – добавил министр.
Напомним, 16 июля, УЗ возобновила продажу билетов на все места в поездах до Киева и в обратном направлении. Кроме того, на днях стало известно, что "Укрзализныця" с 31 июля возобновляет курсирование 17 региональных поездов. По железной дороге можно будет добраться в города Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областей.