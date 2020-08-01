При пожаре в Житомирской области погибли 30 козлят

На двух фермах в селах Гай и Лихоселка в Житомирской области прошлой ночью произошли пожары. В результате пожара в селе Гай погибло около трех десятков козлят. Об этом сообщает ГСЧС .

"31 июля в 22:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в селе Гай Житомирского района в помещении фермы. На момент прибытия отделения спасателей 2-й Государственной пожарно-спасательной части огнем было охвачено деревянную кровлю сооружения на площади 700 кв.м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара было осложнено тем, что внутри сооружения было большое количество сена. По предварительной информации, в загоне находилось 109 голов мелкого рогатого скота – коз и козлят.

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В 00:55 пожар был локализирован, а его ликвидация продолжалась до 5:50.

"Огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и крыша, уничтожено 15 т сена и около 3 десятков козлят. Количество спасенного поголовья пока устанавливается", – сообщили в ГСЧС.

На ферме в селе Лихоселка на момент возгорания в помещении находились четыре коровы, однако владельцам удалось их быстро вывести. По прибытию спасателей огнем была охвачена крыша здания на площади около 900 кв.м.

"Увеличению масштабов пожара способствовало то, что в помещении хранилось сено и солома. Совместными усилиями в 2:20 пожар удалось локализовать, а в 6:10 – ликвидировать. Огнем повреждено перекрытие и внутренняя отделка, уничтожена крыша, 19 т соломы и 21 т сена", – отметили в ГСЧС.

Все обстоятельства и причины пожаров устанавливаются специалистами.

Напомним, в Киеве при пожаре погибла женщина, находясь на балконе в паре метров от спасателей. Пожарные пытались уговорить ее забраться на лестницу, но она отпиралась и отталкивала пришедших ей на помощь.