Статистика коронавируса в Украине на 2 августа: за сутки 1 112 новых случаев

По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано 1 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отметим, что такой суточный показатель входит в число максимальных, асолютный максимум был зафиксировано 30 июля – 1197 новых случаев в сутки.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1 725 скончались (+16 за сутки), 39 543 пациентов выздоровели (+235). Таким образом, продолжают болеть 30 900 человек.

С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 9 783 заболевших (+112 за сутки);

– Киев – 8 452 (110);

– Ровенская – 6 195 (84);

– Черновицкая – 6 061 (97);

– Закарпатская – 5 267 (57);

– Ивано-Франковская – 4 795 (115);

– Волынская – 3 888 (60);

– Харьковская – 3 862 (76);

– Киевская – 3 823 (36);

– Одесская – 3 414 (99);

– Тернопольская – 3 086 (51);

– Винницкая – 2 790 (24);

– Житомирская – 1 921 (25);

– Днепропетровская – 1 421 (8);

– Хмельницкая – 1 180 (17);

– Черкасская – 949 (7);

– Донецкая – 898 (9);

– Черниговская – 883 (40);

– Запорожская – 823 (23);

– Кировоградская – 710 (6);

– Николаевская – 621 (19);

– Сумская – 529 (20);

– Полтавская – 459 (13);

– Херсонская – 230 (3);

– Луганская – 128 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, 1 августа в Украине зафиксировано 1172 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556).