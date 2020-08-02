Статистика коронавируса в Украине на 2 августа: за сутки 1 112 новых случаев
Всего в стране с начала пандемии заболели коронавирусом 72 168 человек.
По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано 1 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отметим, что такой суточный показатель входит в число максимальных, асолютный максимум был зафиксировано 30 июля – 1197 новых случаев в сутки.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1 725 скончались (+16 за сутки), 39 543 пациентов выздоровели (+235). Таким образом, продолжают болеть 30 900 человек.
С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 9 783 заболевших (+112 за сутки);
– Киев – 8 452 (110);
– Ровенская – 6 195 (84);
– Черновицкая – 6 061 (97);
– Закарпатская – 5 267 (57);
– Ивано-Франковская – 4 795 (115);
– Волынская – 3 888 (60);
– Харьковская – 3 862 (76);
– Киевская – 3 823 (36);
– Одесская – 3 414 (99);
– Тернопольская – 3 086 (51);
– Винницкая – 2 790 (24);
– Житомирская – 1 921 (25);
– Днепропетровская – 1 421 (8);
– Хмельницкая – 1 180 (17);
– Черкасская – 949 (7);
– Донецкая – 898 (9);
– Черниговская – 883 (40);
– Запорожская – 823 (23);
– Кировоградская – 710 (6);
– Николаевская – 621 (19);
– Сумская – 529 (20);
– Полтавская – 459 (13);
– Херсонская – 230 (3);
– Луганская – 128 (1).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Напомним, 1 августа в Украине зафиксировано 1172 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556).