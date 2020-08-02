Кадыров хочет детский лагерь. Оккупационные власти Крыма отдали Чечне землю в Алуште

Оккупационная администрация Крыма передала Чечне территорию бывшей здравницы для строительства нового детского лагеря. Об этом сообщает ТАСС.

Лагерь будет рассчитан на более чем 450 места, а сама территория, отведенная под строительство, находится на берегу моря. Такую информацию потвердел министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.

Он отметил, что передача земли в Алуште состоялась в рамках "укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом". Министр также добавил, что Рамзан Кадыров распорядился построить на этом места "новый, современный, отвечающий всем требованиям детский лагерь".

В это же время, крымские СМИ сообщают, что Чечне передали бывший детский лагерь "Крымпотребсоюза", который был построен в 1970 году. Подконтрольный Кремлю, так называемый Совет министров Крыма издал распоряжение, передав объект из собственности Крыма в собственность Чечни.