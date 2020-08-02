В МОЗ назвали области с самой высокой смертностью от Covid-19

Средний уровень летальности от заболевания коронавирусом по Украине на сегодня, 2 августа, составляет 2,4%. Месяц тому, 3 июня показатель летальности составлял 3%.

Самые высокие показатели летальности от коронавируса зафиксированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях, сообщили в "Центре общественного здоровья" МОЗ Украины и обновили инфографику количества смертей по областям:

По данным МОЗ, больше всего умерших от Covid-19 в Украине приходится на возрастную группу 50-69 лет (49%), а также на группу 70+ (41%). Езе 9% смертей в возрастном диапазоне от 30 до 49 лет.

Напомним, за прошлые сутки от Covid-19 умерли 16 украинцев и зафиксировано 1 112 новых случаев заражения. Количество инфицированных в мире за минувшие сутки выросло на 255 779 человек и перевалило за 18 млн.