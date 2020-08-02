"Укрзализныця" хочет вернуть в поезда сотрудников полиции

После недавней попытки изнасилования в поезде "Киев-Мариуполь", в "Укрзализныце" заявили о необходимости вернуть на маршруты правоохранителей.

"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость возбновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – сообщается на сайте УЗ.

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.

Напомним, в марте "Укрзализныця" совместно с Нацполицией организовали сопровождение правоохранителями пассажирских поездов дальнего следования на маршрутах "Николаев - Киев - Ровно" и "Одесса - Москва".