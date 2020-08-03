За сутки в Киеве заболели коронавирусом 102 человека, один скончался, – Кличко

За минувшие сутки в столице зафиксировано102 новых случая заболевания коронавирусом, один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Еще в 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер", – написал Кличко.

Среди новых больных 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет, 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет и 4 девочки от 3 до 17 лет. Также среди больных 6 медиков. 14 человек были госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 19, в Шевченковском – 18, в Деснянском районе – 17 случаев.

Кличко также сообщил, что на сегодня в столице всего зафиксировано 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. 135 киевлян умерли от болезни. 2994 человека – выздоровели.

Отметим, по состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения коронавирусом. С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.