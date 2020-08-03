Статистика коронавируса в Украине на 3 августа: количество новых случаев снизилось

Всего в стране с начала пандемии заболели коронавирусом 73 158 человек.

По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 73 158, из них 1 738 скончались (+13 за сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Таким образом, продолжают болеть 31 544 человек.

С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 9 921 заболевших (+138 за сутки);

– Киев – 8 554 (102);

– Ровенская – 6 270 (75);

– Черновицкая – 6 143 (82);

– Закарпатская – 5 318 (51);

– Ивано-Франковская – 4 914 (119);

– Волынская – 3 949 (61);

– Харьковская – 3 950 (88);

– Киевская – 3 845 (22);

– Одесская – 3 482 (68);

– Тернопольская – 3 113 (27);

– Винницкая – 2 815 (25);

– Житомирская – 1 948 (27);

– Днепропетровская – 1 438 (17);

– Хмельницкая – 1 189 (9);

– Черкасская – 954 (5);

– Донецкая – 898 (-);

– Черниговская – 900 (17);

– Запорожская – 846 (23);

– Кировоградская – 711 (1);

– Николаевская – 642 (21);

– Сумская – 541 (12);

– Полтавская – 459 (-);

– Херсонская – 230 (-);

– Луганская – 128 (-).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано 1 112 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1 725 скончались (+16 за сутки), 39 543 пациентов выздоровели (+235).