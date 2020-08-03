В Одесской области задержали женщину, закопавшую новорожденную девочку на кладбище

В Беляевском районе, в селе Мирное Одесской области сотрудники Нацполиции задержали местную жительницу, которая закопала на местном кладбище свою новорожденную дочь. Женщина утверждает, что у нее случился выкидыш на седьмом месяце беременности, ребенок родился мертвым. И она сама похоронила его на местном кладбище. Об этом сообщают в Нацполиции.

Тело младенца нашел местный житель, который выгуливал собаку. Он и сообщил в Нацполицию о происшествии.

Особу матери установили быстро. Оказалось, что это местная жительница, 32-х лет. У нее уже есть семеро детей. После задержания она рассказала правоохранителям, что не стояла на учете у врача во время беременности. А когда у нее случился выкидыш (еще неделю назад), и ребенок родился мертвым, то она некоторое время наблюдала за ним, и, по ее словам, удостоверившись, что он не дышит, завернула младенца в пеленку и пакет и "похоронила его на местном кладбище".

Местные жители отмечают, что женщина хорошо заботится о своих семерых детях, хоть семья и "очень бедная".

Начато уголовное производство по статье 117 "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Тело младенца отправили на экспертизу.