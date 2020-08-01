Бросить в роддоме. Почему украинцы отказываются от новорожденных и как часто это случается

Каждый год в украинских родильных домах остаются более 300 брошенных родителями младенцев. Самая частая причина отказа от ребенка – низкие доходы семьи, однако бывают и другие причины отказов. Например, недавно в столичном частном роддоме, где стоимость родов стартует от 50 тыс. грн, родители отказались забирать девочку с врожденной патологией. Фокус выяснил, сколько сегодня в Украине детей-отказников

По информации Минздрава, в среднем в Украине каждый день отказываются от одного новорожденного и этот показатель почти не меняется последние несколько лет. По словам Дарьи Касьяновой, программного директора "СОС Дитячі містечка Україна", до 2014 года эти цифры были в разы больше: примерно 2 тыс. детей в год оставались в роддоме.

"В статистику теперь не попадает Крым, Луганская и Донецкая области, где детей-отказников всегда было больше, чем в других регионах. Кроме того, теперь программы центров социальных служб действительно работают. По статистике, в стране заявления на отказ забрать ребенка из роддома пишут вдвое больше родителей, чем потом по факту все же оставляют. Чуть больше 50% тех, кто сразу после родов принял решение отказаться от младенца, после работы со специалистами социальных служб меняют свое решение в пользу ребенка", — рассказывает Фокусу Дарья Касьянова.

Успей передумать

Два месяца – именно столько есть времени у родителей и членов их семей, чтобы передумать и все же забрать своего ребенка из акушерского стационара, если изначально после родов было принято решение отказаться от него. Эту информацию Фокусу подтвердили в службе по делам детей и семьи Киевской горадминистрации.

"Если сразу же после рождения ребенка, родители пишут отказ от новорожденного, родильные дома сообщают о случившемся социальным службам. Далее к родителям, пока они еще в стационаре, приезжают специалисты и оказывают психологическую поддержку, выясняют причины, по которым родители отказываются забрать ребенка, и на протяжении двух месяцев оказывают как социальную, так и психологическую поддержку", — прокомментировали в службе.

Пока родители размышляют, ребенок находится в стационаре. Если же намерения родителей отказаться от новорожденного не изменились, он получает статус лишенного родительской опеки и с этого момента может быть усыновлен или взят под опеку новой семьей.

"В моей практике женщина была готова забрать своего ребенка из роддома любого – с патологией или врожденным дефектом, а вот, например, мать мужа или сам муж – выступали категорически против. Именно поэтому и даются эти два месяца "на передумать", чтобы прийти в себя, взвесить все "за" и "против" и принять правильное решение", — говорит Касьянова.

В апреле 2020 года в Житомирском областном перинатальном центре родилась двойня. Мальчик оказался здоровым, у девочки обнаружили врожденный порок сердца. Мать решила забрать домой лишь здорового ребенка, ссылаясь на то, что у семьи нет денег на операцию: в ней воспитывается еще двое старших детей. После уговоров медиков мать все же передумала и согласилась, что двойню разлучать нельзя, после операции девочку заберут домой.

Право на отказ

Адвокат Людмила Сирко рассказала Фокусу, что согласно ч. 3 ст. 143 Семейного кодекса Украины, ребенок может быть оставлен родителями в роддоме или в другом учреждении здравоохранения, если имеет существенные недостатки физического и/или психологического развития, а также при наличии других обстоятельств, имеющих существенное значение.

В среднем в Украине каждый день отказываются от одного новорожденного. До 2014 года эти цифры были в разы больше: примерно 2 тыс. детей в год оставались в роддоме

"С моральной точки зрения эта норма – ненормальна, но с юридической – она присутствует, а значит, родители имеют такое право и ответственности за свое решение не несут. В Семейном кодексе два месяца, чтобы поменять свое решение, не предусмотрены", – говорит адвокат.

Также Людмила Сирко, исходя из своей практики, добавляет, что родители, которые еще перед родами принимают решение оставить ребенка, рожают без документов, поступают "по скорой" в самый последний момент, чтобы избежать идентификации личности. В таких случаях вероятность того, что они все же передумают и заберут ребенка, минимальна.

Перестали рожать или отказываться?

В Министерстве социальной политики Украины Фокусу озвучили четыре основных причины, по которым родители, а в частности женщины, отказываются от своих детей после родов. Первая – низкий доход семьи, остальные – отсутствие нормальных условий проживания, нестабильная психика матери, отсутствие родственников и других близких людей.

Эксперты называют и другие причины. Среди них насилие в семье, от которого матери хотят оградить своего ребенка, потому и оставляют его в роддоме, или статус матери-одиночки. Согласно отчету Минсоцполитики за 2018 год, каждый пятый ребенок в стране рождается у матери, которая не состоит в официальном браке. Тогда количество рожденных детей вне брака составило почти 70 тыс.

Дети больше не богатство? По статистике, чем больше в семье детей, тем больше шансов, что она находится за чертой бедности / Фото: УНИАН

За последние пять лет уровень бедности в украинских семьях с детьми возрос в разы. Если в 2014 году таких семей было около 20-25%, то, начиная с 2015 года, кривая пошла вверх. В 2018 году уровень абсолютной бедности домохозяйств с детьми составил 49,9%. На показатели напрямую влияет количество детей в семье. В домохозяйствах с одним ребенком ситуация с бедностью практически не изменилась, совпадая со средним значением по стране, с появлением еще одного ребенка в семье уровень бедности увеличивается. Если в 2018 году 24,5% домохозяйств с одним ребенком находились за чертой бедности, то для домохозяйств с двумя детьми этот показатель был уже 38,1%. Стоит ли говорить, что половина всех многодетных семей Украины живет за чертой бедности?

Между тем, начиная с 2014 года, рождаемость в Украине упала на 40%. Согласно официальным данным Госкомстата, в 2019 году насчитывалось 7,4 новорожденных на 1000 человек населения – это самый низкий показатель в истории Украины.