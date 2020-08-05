Испорченное поколение. Как системные проблемы детсадов в Украине бьют по детям

Ребенок возвращается из детского сада каким-то притихшим. Ему не хочется играть в любимые игры или лакомиться сладостями, которые всегда нравились. Он отвечает "Не знаю" на вопросы, вообще не предполагающие знания, например: "Что интересного было сегодня в садике?" У него пропал аппетит и нет желания общаться с родителями. Вернувшись домой, он хочет сразу лечь спать или, наоборот, очень долго не может заснуть.

Заметите любой из этих "красных флажков" — бейте тревогу. Ребенок подвергается травмирующему воздействию. Вполне возможно, тот, от кого оно исходит, сам не осознает, что делает. Тем не менее последствия воздействия могут быть очень серьезными.

Несчастный воспитатель — несчастный ребенок

"Неприятно сознавать, что вашего сына или дочь воспитывает посторонний человек, о котором вы почти ничего не знаете, — говорит психотерапевт Елена Рыхальская. — С того момента, как ребенка определяют в детский сад, родители больше не являются главными ролевыми моделями в его жизни, их вытесняет фигура воспитателя". Психотерапевту часто приходится слышать удивленные вопросы родителей, искренне не понимающих, откуда у их наследника черты характера, которых в семье ни у кого не было, или идеи, которые не от кого было усвоить. "Среда взросления на 50% определяет формирование личности, — подчеркивает Рыхальская. — Если ребенок большую часть дня проводит с другими людьми, значит, его личность формируют они, а не вы". С этим связаны некоторые риски.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. Если частники выполняют все требования, услуга стоит слишком дорого. При этом муниципальные сады зачастую далеки от стандартов (фото: УНИАН)

Существует определенная категория сотрудников детсадов, которые, осознанно или нет, мстят воспитанникам за свои неудачи и отрабатывают на них свои неврозы, выбирают одну или несколько мишеней для уничижительных замечаний и подавляющего поведения. "Родителям в таких ситуациях кажется, что ребенок не может найти общего языка со сверстниками из-за каких-то своих качеств, на самом деле все дело в поведении воспитателя, который транслирует другим детям: "Над ним/ней можно безнаказанно издеваться", — отмечает психотерапевт.

Хорошая новость в том, что воспитателей, отыгрывающихся на детях, сравнительно немного. Но есть и плохая. Психологическое состояние персонала дошкольного учреждения в любом случае влияет на детей, а оно зачастую оставляет желать лучшего. Неудивительно, ведь в Украине работа в детском саду — один из самых низкооплачиваемых и непрестижных видов занятости, особенно если речь идет о муниципальных садах. Этой весной общественная организация "Центр социальных и трудовых исследований" опросила более 5 тыс. сотрудниц бюджетных дошкольных учреждений (по данным Центра, 90% персонала муниципальных садов — женщины). Средняя зарплата воспитателя групп общего развития в Украине составила 5051 грн, а помощницы воспитателя (их часто называют нянечками) — 3972 грн. Оксана Дутчак, заместитель директора Центра социальных и трудовых исследований, отметила, что многие участницы анонимного анкетирования отказывались от интервью, предполагавшего фиксацию имени, боясь, что ответы станут общедоступными и такая информация создаст им проблемы на работе. Это доказывает, что помимо прочих факторов дискомфорта в детсадах существует определенное психологическое давление на воспитателей со стороны руководства.

"Даже тот, кто искренне любит детей и движим самыми лучшими намерениями, но подавлен из-за собственных материальных проблем и пребывает в стрессовом состоянии, невольно транслирует подавленность и стресс детям, с которыми работает, — говорит Елена Рыхальская. — Общаясь с таким человеком, ребенок усваивает негативную картину мира, психологию беспомощности и бедности, неверие в достижимость успеха и счастья".

Частный садик — элитная услуга

57% участников опроса назвали свою работу очень стрессовой. По оценкам Оксаны Дутчак, это не в последнюю очередь обусловлено тем, что группы перегружены. Замкнутый круг — из-за низкого уровня зарплат в бюджетных детских садах не хватает воспитателей, туда попросту не хотят идти. Администрация вынужденно превышает допустимые нормы количества детей на одного воспитателя. Работа становится тяжелее, а желающих ее выполнять — еще меньше. Доходит до абсурда: ради того, чтобы укомплектовать штат, заведующие порой прибегают к шантажу. Если они узнают, что у мамы, которая хочет отдать ребенка в их сад, есть педагогическое образование, ей сразу предлагают работу, а после отказа ставят условие: либо она берет хотя бы полставки, либо ребенка не принимают. Более чем странный метод рекрутинга, тем не менее он работает. Главным образом потому, что для большинства украинских семей муниципальные детские сады — единственный доступный ответ на вопрос, с кем оставить детей дошкольного возраста. Частный сад обходится в сумму от 5 тыс. до 20 тыс. грн в месяц. Минимальный тариф бебиситтера — от 50 грн в час, если приглашать его хотя бы на 5 часов 5 дней в неделю, получаются те же 5 тыс. грн в месяц. Причем это стоимость банального присмотра без дополнительных услуг и квалификационных требований. Опытная няня с хорошими рекомендациями стоит гораздо дороже.

34 тыс. детей не ходят в детсады, потому что для них не нашлось мест. Такие данные приводила экс-министр образования Анна Новосад

Посещение частных детских садов в Украине считается едва ли не роскошью. По словам Анны Ефимцевой, практического психолога харьковского частного учебно-воспитательного комплекса "Благовест", высокая цена обусловлена жесткими лицензионными требованиями. Аренда помещения, которое по площади, степени освещенности и интенсивности вентиляции соответствует нормам, установленным для детсадов, стоит очень дорого. К тому же в таком учреждении должна быть медсестра, нанятая на полный день, и собственная полноценная кухня. При такой себестоимости собственнику, который хочет получать прибыль, остается только ориентироваться на очень обеспеченных клиентов и позиционировать свое предложение как "статусную услугу". Потому в Украине почти нет частных детсадов "на средний кошелек". В этом ценовом сегменте работают только центры раннего развития.

"Развивайкам" проще, потому что, как правило, дети проводят у них не более трех часов, соответственно, нет требований, связанных с организацией кормления и сна, не нужен медперсонал, да и критерии выбора помещения гораздо мягче", — поясняет Анна Ефимцева.

Рынок детских садов, которого нет

Ирония в том, что муниципальные детские сады зачастую далеки от стандартов, которым должны соответствовать частные, чтобы получить и сохранить лицензию. По словам Татьяны Дрожжиной, координатора мастерской гендерно-чувствительного учительства Харьковского центра гендерной культуры, которая долгое время работала в районном управлении образования, чиновники закрывают глаза на несоответствия просто от безысходности. В конце 1990-х — начале 2000-х годов множество помещений, в которых раньше находились дошкольные учреждения, передали другим организациям, ведь из-за кризиса снизилась рождаемость. В 2000-х ситуация в стране стала более стабильной, состояние экономики улучшилось, к тому же появились государственные дотации, выплачиваемые при рождении. "Вскоре вновь возник запрос на детские сады, и оказалось, что их катастрофически не хватает. К сожалению, с годами ситуация только усугубляется, — говорит Дрожжина. — Коммунальные сады, очевидно, не могут вместить всех желающих, даже укомплектовывая группы по 30–35 человек. Это грубое нарушение установленных норм, ведь допустимый максимум — 20 человек".

В мировой практике есть два пути решения данной проблемы. Государство либо стимулирует развитие рынка частных детсадов, либо позволяет муниципальным официально переходить на схемы смешанного финансирования. Франция, Израиль и США пошли по первому пути. Теперь в этих странах помимо классических садов существует множество видов day care — сервисов присмотра за детьми в течение рабочего дня. От домашних групп, где есть не более пяти близких по возрасту детей, которые зачастую создают неработающие мамы, до специальных центров, где дипломированные дефектологи, психологи и мануальные терапевты работают с детьми с отклонениями в развитии. Условия получения разрешений зависят от количества и возрастного диапазона воспитанников.

В Украине работа в детском саду — один из самых низкооплачиваемых и непрестижных видов занятости

Открыть маленький домашний day care довольно просто, для этого не нужны сотрудники с педагогическим образованием. Организатор группы несет полную ответственность за безопасность детей, пребывающих под присмотром, но не обязан организовывать приготовление или доставку пищи. Оставляя ребенка в такой группе, родители, как правило, дают ему еду с собой. Если кому-то из детей требуется медицинская помощь, счет выставляют родителям.

Германия, Финляндия и Великобритания выбрали второй путь. Там к любому дошкольному учреждению предъявляют очень жесткие квалификационные требования вне зависимости от того, муниципальное оно или частное. При этом бюджетный сектор финансируют очень щедро, к тому же позволяют привлекать средства из альтернативных источников.

Смешанное финансирование детсадов

В Украине практика смешанного финансирования детсадов де факто существует уже давно. Алена Ткалич, активистка общественной организации "Соціальний рух", недавно опубликовала результаты родительского опроса, свидетельствующие о том, что 63% родителей, чьи дети ходят в бюджетные детские сады, постоянно делают неформальные денежные взносы, хотя по закону должны доплачивать только за питание. Будь система смешанного финансирования легальной, руководству садов пришлось бы отчитываться о целевом использовании этих денег.

(Инфографика Людмила Лысак)

Альтернативные детские сады вне закона

Частные домашние группы и другие варианты альтернативных детсадов в нашей стране вне закона. В январе в Киеве организаторам частного сада без лицензии предъявили обвинения в похищении и незаконном удерживании детей. Полиция отреагировала на жалобу кого-то из соседей и, приехав на место, обнаружила детей, за которыми присматривали две воспитательницы, не имевшие с ними родственных связей или опекунских прав, и классифицировала это как киднепинг. Судя по отзывам воспитателей частных детских садов, к ним довольно часто приводят детей, за которыми раньше присматривали в таких домашних группах, так что речь идет об очень распространенном явлении.

По мнению Владимира Воронова, главы подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, разумнее всего было бы дать альтернативным садам возможность легализоваться, сформулировав разные лицензионные требования в зависимости от набора услуг и количества воспитанников. Воронов убежден, что сад на 10–20 мест может обойтись без штатной медсестры при условии, что сотрудники прошли курсы оказания первой помощи и есть договор на медобслуживание с любой сертифицированной клиникой. Кроме того, не всем видам садов на практике нужны сотрудники с педагогическим образованием, но сейчас это одно из обязательных условий получения лицензии.

Схемы дотирования детских садов

В настоящее время дошкольные учреждения в Украине не платят НДС, срок этих "налоговых каникул" истекает в 2021 году, но Воронов ратует за продление льготы. "Также необходимо снизить или частично компенсировать для них коммунальные платежи. Ненормально, что образовательный бизнес, помогая государству разгружать очередь в детсады, платит, как ресторан, — говорит он. — Компенсация поможет уменьшить стоимость для потребителей услуг на 5–10%. Нужно подумать и о введении налоговых льгот первого года деятельности по зарплатам. Только к концу этого срока садик начинает заполняться детьми, но 70–80% штата работает с момента открытия".

Высокая цена услуг частных детсадов обусловлена жесткими лицензионными требованиями

В США и некоторых странах Западной Европы вполне успешна система персонального субсидирования дошкольного образования. Государство гарантирует выплату определенной суммы на каждого ребенка ежегодно. Деньги выплачивают не родителям, а дошкольному учреждению, которое они выбрали. Если содержание в понравившемся саду стоит дороже, разницу можно покрыть собственными силами или обратиться к благотворительным организациям. "Это что-то вроде киевской программы образовательной субсидии "Деньги ходят за ребенком". Только в столице эта система работает плохо, — сетует Воронов. — Деньги сложно получить, нет четких критериев, как их можно использовать, какие налоги с них платить, кто будет проверять расходы".

Татьяна Дрожжина обращает внимание на то, что в Украине нет какой-то фиксированной суммы, которая должна быть выделена на каждого ребенка, коммунальные детские сады финансируют из местных бюджетов, и те уже выделяют сколько могут. "Так что дошкольные учреждения из разных городов оказываются в неравном положении, — подчеркивает она. — К тому же, в соответствии с действующим законодательством, дошкольное образование обязательно только с пяти лет, а ведь на содержание детсадовских групп для детей от трех до пяти лет и на ясли с двух лет, деньги тоже нужны".

В настоящее время сразу несколько не связанных между собой рабочих групп готовят законопроекты о дошкольном образовании. Представители каждой из них уверяют, что именно их вариант закона станет решением проблемы нехватки мест в детских садах. Пока суть да дело, десятки тысяч потенциальных воспитанников ждут своей очереди. Прошлой осенью тогдашний министр образования Анна Новосад объявила, что 34 тыс. детей не ходят в сады, потому что для них не нашлось мест.