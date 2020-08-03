"Поющего ректора" Поплавского оштрафовали в центре Киева за неправильную парковку

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский нарушил ПДД – оставил свой автомобиль на левой полосе дороги и пошел на Бессарабский рынок. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Поплавский побежал за крапивой на Бессарабский рынок... Полицейские оказались не фанатами творчества Михаила, поэтому выписали постановление", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве неизвестный отомстил автохаму, заблокировавшему пешеходную дорожку у Киево-Печерской лавры. Инцидент произошел из-за того, что владелец Toyota припарковал ее вплотную к стене. Тротуар оказался заблокированным и людям пришлось обходить автомобиль.