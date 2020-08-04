Стало известно, что станет со школами и больницами в ликвидированных районах

В районах, которые исчезнут с карты Украины в связи с принятием законопроекта №3651, часть больниц может остаться в собственности районов, а часть отойдет общинам. Школы в бывших районах также перейдут общинам.

При этом, территориальное расположение этих медицинских и образовательных учреждений останется прежним, сообщил в комментарии "РБК-Украина" советник министра развития общин и территорий Иван Лукеря.

"В общинах есть амбулатории. Для больниц будет переходной период, за который общины постепенно будут переводить их из районного уровня в свою коммунальную собственность. Но больница – это только стены, а сами услуги финансируются через Национальную службу здоровья", – обьяснил советник министра.

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Все школы, по заявлению чиновника, автоматически перейдут в собственность общин: "Если же община не в состоянии содержать школы и ребенок не может получать образование, то это плохая община, ее нужно реорганизовать".

Сообщается также, что руководства ведомств, пенсионного фонда, судов, полиции и прокуратуры на местах будут сами решать, как им организовать свою сеть под новое административно-территориальное устройство, "исходя из нагрузки и доступности". Ожидается, что управление пенсионного фонда перенесут в новые райцентры, но в пределах района откроются их структурные подразделения.

Напомним, неделю тому премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что укрупнение районов в Украине не приведет к уменьшению числа объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц, детских садов.