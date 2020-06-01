Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин во всех областях Украины

Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин во всех областях Украины

Фото: eu-ua.org

Также Кабмин предлагает Раде сократить количество районов с 490 до 129

Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины. Соответствующие распоряжения приняли на внеочередном заседании в пятницу, передает агентство Українські новини.

Так, в Одесской области утверждено создание 91 территории, в Днепропетровской – 86, во Львовской – 73, в Киевской области – 69, в Запорожской и Черкасской – по 67.

В Донецкой области одобрено формирование 66 территорий, в Житомирской – 65, в Ривненской и Закарпатской областях – по 64, в Винницкой – 63, в Ивано-Франковской – 62, в Полтавской – 61, в Хмельницкой – 60.

А также, в Черниговской области одобрено создание 57 территорий, в Харьковской – 56, в Тернопольской – 55, в Волынской – 54, в Николаевской и Черновецкой – по 52, в Сумской – 51, в Херсонской и Кировоградской – по 49, в Луганской – 37.

Распоряжения приняты с доработкой в 1 день по 6 областям.

Также Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в т.ч. 10 в Крыму и 7 – на временно оккупированных территориях Донбасса

Кроме того, правительство предлагает создать: 

  • в Винницкой области 5 районов;
  • в Волынской – 4 района;
  • в Днепропетровской – 6 районов;
  • в Донецкой – 8 районов;
  • в Житомирской – 4 района;
  • в Закарпатской – 5 районов;
  • в Запорожской – 5 районов;
  • в Ивано-Франковкой – 5;
  • в Киевской – 6;
  • в Кировоградской – 4;
  • в Луганской – 8;
  • во Львовской – 7;
  • в Николаевской – 4;
  • в Одесской – 6;
  • в Полтавской – 4;
  • в Ривненской – 4;
  • в Сумской – 5;
  • в Тернопольской – 3;
  • в Харковской – 7;
  • в Херсонской – 3;
  • в Хмельницкой – 5;
  • в Черкасской – 4;
  • в Черновицкой – 3;
  • в Черниговской – 4.

При этом правительство подает на рассмотрение парламента два отдельных документа по укрупнению районов в Украине и в Крыму.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.  