Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин во всех областях Украины
Также Кабмин предлагает Раде сократить количество районов с 490 до 129
Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины. Соответствующие распоряжения приняли на внеочередном заседании в пятницу, передает агентство Українські новини.
Так, в Одесской области утверждено создание 91 территории, в Днепропетровской – 86, во Львовской – 73, в Киевской области – 69, в Запорожской и Черкасской – по 67.
В Донецкой области одобрено формирование 66 территорий, в Житомирской – 65, в Ривненской и Закарпатской областях – по 64, в Винницкой – 63, в Ивано-Франковской – 62, в Полтавской – 61, в Хмельницкой – 60.
А также, в Черниговской области одобрено создание 57 территорий, в Харьковской – 56, в Тернопольской – 55, в Волынской – 54, в Николаевской и Черновецкой – по 52, в Сумской – 51, в Херсонской и Кировоградской – по 49, в Луганской – 37.
Распоряжения приняты с доработкой в 1 день по 6 областям.
Также Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в т.ч. 10 в Крыму и 7 – на временно оккупированных территориях Донбасса
Кроме того, правительство предлагает создать:
- в Винницкой области 5 районов;
- в Волынской – 4 района;
- в Днепропетровской – 6 районов;
- в Донецкой – 8 районов;
- в Житомирской – 4 района;
- в Закарпатской – 5 районов;
- в Запорожской – 5 районов;
- в Ивано-Франковкой – 5;
- в Киевской – 6;
- в Кировоградской – 4;
- в Луганской – 8;
- во Львовской – 7;
- в Николаевской – 4;
- в Одесской – 6;
- в Полтавской – 4;
- в Ривненской – 4;
- в Сумской – 5;
- в Тернопольской – 3;
- в Харковской – 7;
- в Херсонской – 3;
- в Хмельницкой – 5;
- в Черкасской – 4;
- в Черновицкой – 3;
- в Черниговской – 4.
При этом правительство подает на рассмотрение парламента два отдельных документа по укрупнению районов в Украине и в Крыму.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.
- Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым.
- Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.
- Посольство Германии в Украине раскритиковало президентский проект изменений в Конституцию в части децентрализации.