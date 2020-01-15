Качество важнее скорости. Германия раскритиковала законопроект Зеленского о децентрализации

С позицией посольства Германии солидарны посольства Евросоюза и Канады

Посольство Германии в Украине раскритиковало президентский проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Twitter.

В посольстве отметили, что законопроект должен укрепить права громад, но он не соответствует этому требованию.

"Качество и консенсус важнее, чем скорость", – отметили в дипучреждении.

Отметим, что накануне посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас напомнил, что изменения в Конституцию должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления. При этом он ретвитнул заявление посольства Германии от 23 декабря о том, что "изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления, если они соответствуют Европейской хартии местного самоуправления и прошли обсуждения с местными общинами, служить народу".

С похожей позицией выступило и посольство Канады.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, которые ограничивают демократические процессы", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Канада призвала власти к общественным консультациям и согласования предложений по децентрализации с принципами Европейской хартии местного самоуправления.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Однако 27 декабря его отозвал и направил доработанный законопроект.

Президент предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. Предусматривается создание исполнительных органов местного самоуправления: окружного и областного исполкомов. При этом за соблюдением Конституции и осуществлять исполнительную власть на местах должны префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина.