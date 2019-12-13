Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в децентрализацию
2019-12-13 20:54:53
Текст законопроекта пока не опубликован
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 13 декабря.
Текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации пока не опубликован.
Ранее в Офисе президента рассказали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине создание местных общин должно закончиться к осени следующего года. По словам экс-премьера Владимира Гройсмана, на 70% территории страны уже прошла децентрализация, на 30% – пока нет.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров, в контексте разговоров об особом статусе Донбасса, заявил, что украинские власти должны "услышать" Восток Украины и согласовать возможную децентрализацию с ОРДЛО.
Loading...