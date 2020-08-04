Статистика коронавируса в Украине на 4 августа: больше тысячи новых случаев за сутки

По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 74 219, из них 1 764 скончались (+26 за сутки), 40 613 пациентов выздоровели (+737). Таким образом, продолжают болеть 31 842 человека.

С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 10 067 заболевших (+146 за сутки);

– Киев – 8 662 (108);

– Ровенская – 6 355 (85);

– Черновицкая – 6 229 (86);

– Закарпатская – 5 384 (66);

– Ивано-Франковская – 5 041 (127);

– Волынская – 4 008 (59);

– Харьковская – 4 093 (143);

– Киевская – 3 877 (32);

– Одесская – 3 545 (63);

– Тернопольская – 3 121 (8);

– Винницкая – 2 848 (33);

– Житомирская – 1 967 (19);

– Днепропетровская – 1 459 (21);

– Хмельницкая – 1 200 (11);

– Черкасская – 955 (1);

– Донецкая – 903 (5);

– Черниговская – 909 (9);

– Запорожская – 851 (5);

– Кировоградская – 711 (-);

– Николаевская – 648 (6);

– Сумская – 560 (19);

– Полтавская – 466 (7);

– Херсонская – 230 (-);

– Луганская – 130 (2).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.