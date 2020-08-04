Минздрав начинает подготовку ко второй волне коронавируса

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне коронавируса в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге.

"Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не позитивны, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель", – сообщил Ляшко.

В связи с этим регионам намерены поручить подготовить коечный фонд к возможному увеличению заражений гриппа и коронавируса.

"Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", – говорит санврач.

По его словам, сейчас система здравоохранения справляется с нагрузкой. "Но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID", – сказал Ляшко.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни.

Напомним, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай заражения коронавирусом.