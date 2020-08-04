В Киеве прошел митинг против 5G связи

Десятки людей вышли на митинг на Крещатик под стены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи. Люди протестуют против установки вышек мобильной связи пятого поколения.

Как передает Telegram-канал "PavlovskyNews" с места событий, протестующие под стенами НКРCИ, требуют остановить "увеличение электромагнитного излучения на укранцев в десять раз".

В частности активисты возмущены тем, что "вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются Комиссией без широкого обсуждения с обществом".

Сегодня утром в Нацкомиссии проходило заседание по внедрению 5G в Украине приняла решение о лицензировании в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Организаторы митинга возмущены официальным ответом комиссии после обращения в Офис президента. В частности, по словам активистов, НКРСИ не предоставила выводов, что электромагнитное излучение 5G безопасно для людей, животных и имущества.

Сообщается также, что к активистам вышла представительница Нацкомиссии и заявила, что из-за карантина с ними сейчас никто общаться не будет.

Напомним, Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине, набравшую необходимое количество подписей. Как сообщалось ранее, внедрение 5G-связи в Украине начнется не ранее 2022 года и стартует сначала в крупных городах.