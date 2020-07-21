Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию №22/092038-еп о запрете внедрения 5G из-за негативного влияния на здоровье людей.

В частности, по словам Зеленского, отсутствуют доказательства, подтверждающие влияние технологии 5G на распространение коронавируса, а также любой другой болезни.

"На момент появления COVID-19 большинство стран не имело и в настоящее время не имеют сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19", – сообщается на сайте главы государства.

Зеленский также добавил, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.

Основным с точки зрения здравоохранения при внедрении технологии 5G является нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения, отметил президент.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций о допустимом уровне электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", – сказано в ответе.

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения указывает, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от действия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от используемой технологии.

Зеленский напомнил, что 17 мая 2019 года его предшественник Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G-связи в Украине, однако в настоящее время не утвержден план мероприятий по внедрению 5G в Украине в 2020 году.

В начале июля электронная петиция к президенту с призывом "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Напомним, "болезненный" интерес к технологии мобильной связи пятого поколения (5G) обострился с возникновением эпидемии коронавируса – ее стали обвинять в распространении заболевания. Сторонники этой теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм. В связи с этим, люди стали уничтожать оборудование мобильных операторов, такое было отмечено в Великобритании, Нидерланадах. Некоторые даже верят, что вирус рассылается с вышек сотовой связи.

ВОЗ решительно опровергла эту связь, заявив, что эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты.