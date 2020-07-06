Петиция Зеленскому о запрете 5G из-за "вреда здоровью" набрала необходимые голоса

Электронная петиция к президенту с призывом "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

За 17 часов до окончания сбора подписей петицию поддержали 25 493 человека. Для того, чтобы электронная петиция президенту Украины была официально рассмотрена, подписей должно быть не менее 25 тысяч. После приема к рассмотрению президент должен в течении 10 дней ответить на петицию.

Гражданка Юлиана Гордей зарегистрировала эту петицию 7 апреля 2020 года. Ее текст краткий: "Без клинически подтвержденной доказательной базы о безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!".

Напомним, "болезненный" интерес к технологии мобильной связи пятого поколения (5G) обострился с возникновением эпидемии коронавируса – ее стали обвинять в распространении заболевания. Сторонники этой теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм. В связи с этим, люди стали уничтожать оборудование мобильных операторов, такое было отмечено в Великобритании, Нидерланадах. Некоторые даже верят, что вирус рассылается с вышек сотовой связи.

ВОЗ решительно опровергла эту связь, заявив, что эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты.

Связи 5G в Украине пока нет. Для ее внедрения нужны экономические предпосылки, а также необходимо выделение частотного ресурса, что требует времени, ресурсов и инвестиций для проведения конверсии частот. Некоторые операторы устраивали только макетные показы возможностей новой технологии.

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