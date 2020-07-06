СБУ заблокировала техподдержку мобильных операторов "Л/ДНР" в Украине

Правоохранители разоблачили незаконную маршрутизацию звонков псевдооператоров мобильной связи "Л/ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

"Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники представляли международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации как местные телефонные разговоры украинских абонентов", – сказано в сообщении.

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации Украины как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

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