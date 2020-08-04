Скончалась от ожогов. В Запорожье модель подожгла себя на глазах у прохожих

Возле римско-католического храма в Запорожье 24-летняя девушка совершила самосожжение, облившись легковоспламеняющимся веществом.

Как сообщается, девушка умерла от многочисленных ожогов.

Что говорят в полиции?

Как только стало известно об инциденте на место выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство".

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Что известно о девушке?

Почему девушка пошла на такой поступок, неизвестно: вопросов пока больше, чем ответов. Издание "Голос Запорожья" сообщает, что накануне случившегося девушке, которую звали Анастасия, явно нужна была помощь, о чем она намекала в постах на своей странице в соцсетях.

Последний раз Анастасия заходила в сеть в 02:30 ночи, за полтора часа до того, как поджечь себя. Пользователи предположили, что объяснение случившемуся можно найти в одном из постов. В нем девушка, срываясь на ненормативную лексику, объясняет, что она "всю жизнь угнетаемая, унижаемая, оскорбляемая, вокруг один только абьюз..."

На своей странице девушка также часто цитировала строчки из Библии. Любила читать исторические книги и занималась модельным бизнесом.

Что именно побудило ее покончить с собой, предстоит выяснить следствию.

Напомним, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле здания Министерства обороны Украины в знак протеста против увольнения его из армии.

А 13 мая 2018 года в центре Луцка на Театральной площади во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег.