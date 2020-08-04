Убийство Гандзюк: Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсон

Дело главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого обвиняют в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, будут продолжать рассматривать в Киеве. Адвокаты Мангера просили передать дело в Херсонский городской суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда в Facebook.

4 августа Верховный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката о передаче уголовного производства в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина (предполагаемый организатор убийства) из Печерского райсуда Киева в Херсон.

Кроме того, судьи не удовлетворили представление главы Киевского апелляционного суда о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

В то же время адвокат Мангера Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что защита просила передать дело в Херсон якобы по месту совершения преступления.

"Одновременно прокурор подал ходатайство о передаче дела в любой суд Киева", потому что "большинство свидетелей живет в Киеве". На вопрос: "Что это за свидетели, которые живут в Киеве?" – ответить не смог. По материалам дела 86 свидетелей живут в Херсоне и Херсонской области, только 9 живут не в Херсонской области. Верховный Суд послушал, послушал, послушал и отказал всем. Результат – дело Мангера "зависло" между судами. Его нельзя вернуть в Печерский суд. Пока оно направляется в Киевский апелляционный суд, который будет ломать голову над тем, что же делать дальше?", – написал адвокат.

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице. В июне 2020 года Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Офис генпрокурора 28 июля направил в суд обвинительный акт. Сейчас оба подозреваемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк находятся под стражей. Мангер будет находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин – до 24 августа.