Прокуратура направила в суд обвинительный акт в деле Гандзюк

Акт составлен в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого облсовета Алексея Левина.

Офис генпрокурора 28 июля направил в суд обвинительный акт. Сейчас оба подозреваемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк находятся под стражей.

Мангер будет находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин – до 24 августа.

Напомним, на Екатерину Гандзюк напали 32 июля 2018 года возле ее дома. Ее облили концентрированной серной кислотой. Девушка умерла 4 ноября 2018 года. По данным следствия, заказ на организацию нападения Левин получил от Владислава Мангера.

Житель Херсона Павел Пилипенко, которого обвинили в участии в херсонской организованной преступной группе, пошел на сделку со следствием и получил условный приговор. В деле об убийстве Гандзюк он фигурирует в статусе свидетеля.

По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину.