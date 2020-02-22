Суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого по делу Гандзюк в Украину
2020-02-22 16:56:42
В течение 7 дней у задержанного есть возможность подать апелляцию
Болгарский суд разрешил выдать Украине подозреваемого Алексея Левина, который проходит по делу Гандзюк.
Об этом сообщает местное издание Флагман.
Левин скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. Там его еще 24 января и задержали правоохранители.
Прокурор Бургаса Георгий Чинев сразу же обратился в суд с просьбой разрешить экстрадицию Левина в Украину, на что получил положительный ответ.
В течение 7 дней у задержанного есть возможность подать апелляцию, но пока он находится под арестом.
Судьи, разрешившие экстрадицию Левина, также добавили, что подозреваемый – не военный преступник, а потому нет никаких оснований для опасений, что в Украине его подвергнут пыткам или бесчеловечным видам наказания.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.
- В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.
- По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.
- Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
- В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.
- Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".