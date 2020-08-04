За полгода в Украине выполнили 4 трансплантации сердца

Трансплантация для четвертого пациента произошла буквально несколько недель назад в Киеве.

Об этом рассказал профессор и заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ “Институт сердца Министерства здравоохранения Украины” Борис Тодуров.

"За последние полгода мы выполнили 4 трансплантации сердца. Это был трансплантологический прорыв за последние 15 лет. Первую мы сделали в Ковеле ... Также и вторую трансплантацию мы сделали в Ковеле ... Третья трансплантация была проведена во Львове", - сообщил он.

По словам Тодурова, донором для трансплантации сердца четвертому пациенту стал молодой человек, погибший в ДТП.

"Донором был молодой человек, который погиб в ДТП и мы брали донорские органы в больнице скорой помощи. Это был первый в Украине мультиорганный забор, когда была взята печень, две почки и сердце. Все четверо пациентов живы", - сказал Тодуров, отметив, что последняя операция произошла буквально несколько недель назад в Киеве.

Также он отметил, что впервые “Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", получил за последнего больного 560 тыс. грн. Эти деньги были перечислены в рамках пилотного проекта, в котором участвует медучреждение.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов.