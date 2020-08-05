Статистика коронавируса в Украине на 5 августа: зарегистрирован новый антирекорд
По состоянию на 5 августа в Украине зафиксирован 1271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 75 490, из них 1 788 скончались (+24 за сутки), 41 527 пациентов выздоровели (+914). Таким образом, продолжают болеть 32 175 человека.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. В Кировоградской области не обнаружили ни одного нового больного.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 10 223 заболевших (+156 за сутки);
– Киев – 8 812 (150);
– Ровенская – 6 442 (87);
– Черновицкая – 6 298 (69);
– Закарпатская – 5 462 (78);
– Ивано-Франковская – 5 168 (127);
– Волынская – 4 239 (56);
– Харьковская – 4 239 (146);
– Киевская – 3 942 (65);
– Одесская – 3 638 (93);
– Тернопольская – 3 149 (28);
– Винницкая – 2 880 (32);
– Житомирская – 2 009 (42);
– Днепропетровская – 1 474 (15);
– Хмельницкая – 1 232 (32);
– Черкасская – 959 (4);
– Донецкая – 926 (23);
– Черниговская – 920 (11);
– Запорожская – 871 (20);
– Кировоградская – 711 (-);
– Николаевская – 658 (10);
– Сумская – 570 (10);
– Полтавская – 472 (6);
– Херсонская – 236 (-);
– Луганская – 135 (5).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.