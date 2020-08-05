В Харькове очень напряженная ситуация с коронавирусом, – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из 146 новых случаев COVID-19 в Харьковской области 133 приходятся на областной центр.

Об этом Степанов сообщил на брифинге.

Министр призвал местную власть обратить внимание на увеличение количества больных в городе.

"В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека – это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", – сказал Степанов.

По его словам, в Харьковской и Ровенской области превышается показатель динамики и процента выявления случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксирован 1271 новый случай заражения коронавирусом.