У двоих заместителей главы Киевской ОГА при тестировании выявили коронавирус

Два заместителя главы Киевской ОГА являются носителями коронавируса. Состояние обоих стабильное, они находятся под наблюдением медиков, сообщила пресс-служба.

Один из чиновников в настоящее время находится дома на самоизоляции, второй – в больнице.

Киевский областной лабораторный центр подтвердил 4 августа днем ​​наличие коронавируса. Был оперативно выявлен круг контактных лиц, которые вечером сдали ПЦР-тесты. "Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили", – сказано в сообщении.

По состоянию на утро 5 августа, в Киевской области зафиксировано 3942 случая заболевания (65 за минувшие сутки, включая 6 детей). В том числе у 342 детей и 607 медицинских работников.

Умерли от коронавируса 66 человек (один за минувшие сутки – 66-летний житель Ирпеня).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 715 больных, в самоизоляции (под наблюдением) – 3227 человек.

Напомним, Минздрав готов переместить Тернопольскую область, которая сейчас находится в числе "опасных", сразу в зеленую, "безопасную" зону. Об этом сегодня на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.