Укрзализныця отменила карантинные ограничения в региональных поездах

Продажа проездных документов на все места в поезде (раньше было на 50%) стала возможной после соответствующих решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении УЗ.

Ранее УЗ возобновила движение 17 региональных поездов (их трехзначные номера начинаются с цифры "8"). На них пассажиры могут добраться из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, после недавней попытки изнасилования в поезде "Киев – Мариуполь", в УЗ заявили о необходимости вернуть на маршруты правоохранителей.

А работникам УЗ разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.